LASK's Thomas Goiginger (l) und Brügges Matej Mitrovic (r) in Aktion.

Osnabrück - Der VfL Osnabrück hat am letzten Tag der Transferfrist den österreichischen Außenstürmer Thomas Goiginger verpflichtet. Der 30-Jährige kommt vom Europa-League-Teilnehmer Linzer ASK nach Niedersachsen. Zu Vertrags- und Ablösedetails machte der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga am Donnerstag keine Angaben.

„Mit Thomas haben wir einen echten Mentalitätsspieler verpflichtet, der in seiner Karriere auch auf internationaler Bühne eine Menge Erfahrung gesammelt hat. Mit seinen Stärken hat er es 2019 sogar bis zum Nationalspieler gebracht. Wir sind sehr glücklich, unseren Kader kurz vor Transferschluss sinnvoll verstärken zu können“, sagte der Osnabrücker Sportdirektor Amir Shapourzadeh.