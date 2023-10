Düsseldorf - Der VfL Osnabrück hat beim Wiedersehen mit seiner Vereinslegende Daniel Thioune einen überraschenden Auswärtspunkt geholt. Der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga schaffte am Freitagabend ein 1:1 (0:0) beim Aufstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf. Den Osnabrücker Ausgleichstreffer erzielte Erik Engelhardt erst in der 90. Minute. Emmanuel Iyoha hatte die Gastgeber in der 60. Minute per Distanzschuss in Führung gebracht.

Fortuna-Coach Thioune war insgesamt 13 Jahre Spieler, Jugend- und Cheftrainer der Osnabrücker. 2019 führte er den VfL zum Zweitliga-Aufstieg. Ein Jahr später wechselte er zum Hamburger SV.

Das Spiel wurde von einem schweren Unglück überschattet. Während sich der Gästeblock langsam füllte, stürzte ein VfL-Anhänger über eine Brüstung mehrere Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Wie der VfL Osnabrück mitteilte, wurde das Unfallopfer mit einem Notarztwagen in die Uniklinik gebracht. „Der Fan ist außer Lebensgefahr!“, teilte der Club dann kurz nach der Halbzeitpause bei X, früher Twitter, mit. Beide Fanlager einigten sich vor dem Anpfiff darauf, in der ersten Hälfte auf jeden organisierten Support zu verzichten.

In einem verhaltenen Spiel taten sich die ambitionierten Düsseldorfer sehr schwer. Trotz der höheren Spielanteile fehlte den Gastgebern die nötige Durchschlagskraft, auch weil Osnabrück konzentriert verteidigte und immer wieder den Weg nach vorn suchte. Auch nach dem Rückstand gab der VfL nicht auf. Der späte Ausgleich war verdient.