Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat die spanische Abwehrspielerin Nuria Rabano Blanco verpflichtet. Die 24-Jährige kommt ablösefrei vom spanischen Champions-League-Sieger FC Barcelona zum Bundesliga-Club. Die Spanierin unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2026, wie der deutsche Rekord-Pokalsieger aus Niedersachsen am Mittwoch mitteilte.

Rabano absolvierte für die Katalaninnen 24 Pflichtspiele, zuvor spielte sie zwischen 2020 und 2022 bei Real Sociedad San Sebastian in der Primera Division. Ihr Debüt in der ersten spanischen Liga gab sie 2019 bei Deportivo La Coruna. Rabano wurde seit der U17 in die Auswahlteams Spaniens berufen und kam 2022 - in einem Testspiel gegen Schweden - zu ihrem bislang einzigen Einsatz in der A-Nationalmannschaft.

„Wir hatten Nuria bereits während ihrer Zeit in San Sebastian, wo sie uns mit konstant guten Leistungen überzeugt hat, auf dem Zettel“, sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg. Zu einer Verpflichtung sei es nicht gekommen, da sie sich damals für den FC Barcelona entschied. „Nun sind wir sehr froh, dass wir doch noch zueinander gefunden haben, schließlich sind wir von ihren Qualitäten als spielstarke Linksverteidigerin mit Offensivdrang überzeugt.“