Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg muss im Heimspiel gegen den FC Augsburg wieder einmal auf Lukas Nmecha verzichten. Der Offensivspieler fällt für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen einer leichten Verletzung aus, wie Trainer Niko Kovac am Donnerstag sagte.

„Er hatte eine leichte Zerrung und stand deshalb ja auch schon in Leverkusen nicht im Kader“, sagte Kovac. „Es ist nichts Großartiges. Aber wenn man so lange raus war, dann hört man ganz besonders in seinen Körper hinein. Das ist dann auch viel Kopfsache“, sagte der VfL-Coach, der nach der anstehenden Länderspielpause im Spiel bei Werder Bremen (30. März) wieder mit dem 25-Jährigen plant.

Nmecha hatte lange Zeit wegen einer Knieverletzung pausieren müssen und erst Mitte Februar im Heimspiel gegen Borussia Dortmund sein Kurz-Comeback gefeiert. Nach zwei weiteren Einwechslungen muss der Nationalspieler nun wieder passen. Kovac, der mit dem VfL in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen hat, muss zudem auf die gesperrten Yannick Gerhardt und Moritz Jenz verzichten. Mattias Svanberg steht dagegen wieder zur Verfügung.