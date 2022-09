VfL Wolfsburg setzt gegen Köln auf Nmecha und Kruse

Wolfsburg - Beim Versuch, den ersten Bundesliga-Sieg in dieser Saison zu schaffen, setzt der VfL Wolfsburg im Heimspiel gegen den 1. FC Köln auf seine beiden namhaftesten Stürmer, Lukas Nmecha und Max Kruse. Nationalspieler Nmecha gehört am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zur Startelf, obwohl er sich in dieser Woche im Training am Knie verletzt hatte. Kruse bekommt von Trainer Niko Kovac wie schon zuletzt beim 0:2 in Leipzig das Vertrauen. Dabei hatte es bis zum Ende der Transferperiode am vergangenen Donnerstag noch Spekulationen über einen Abschied des 34-Jährigen aus Wolfsburg gegeben.