Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg beginnt an diesem Montag mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Um 10.00 Uhr hat Trainer Niko Kovac die erste Trainingseinheit an der Volkswagen Arena angesetzt.

Von den bislang vier verpflichteten Spielern wird am Montag nur der tschechische Angreifer Vaclav Cerny fehlen. Er stößt zusammen mit anderen Wolfsburger Nationalspielern erst am Freitag zum Team. Die beiden Abwehrspieler Cédric Zesiger und Moritz Jenz sowie Stürmer Tiago Tomas sind bereits beim ersten Training dabei.

Der Wolfsburger Kader verändert sich in diesem Sommer stärker als zunächst erwartet. Bekannte Namen wie Nationalspieler Felix Nmecha, Ex-Kapitän Josuha Guilavogui oder Angreifer Luca Waldschmidt sind nicht mehr dabei. Auch der Niederländer Micky van de Ven wird noch von Clubs aus der englischen Premier League umworben. Die neue Bundesliga-Saison beginnt für den VfL am 19. oder 20. August mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim.