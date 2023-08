Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den dänischen Nationalspieler Joakim Maehle verpflichtet. Der 26 Jahre alte Außenverteidiger kommt vom italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo und unterschrieb nach Club-Angaben vom Samstag einen Vierjahresvertrag bei den Niedersachsen. Als Ablöse ist eine Summe von rund 12 Millionen Euro im Gespräch.

„Er ist ein sehr erfahrener Spieler, der sowohl die rechte als auch die linke Seite der Abwehrkette besetzen kann“, beschrieb VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz den sechsten Sommer-Neuzugang des Teams von Trainer Niko Kovac. „Seine Qualität und seine Erfahrung werden der Mannschaft helfen.“

Maehle bestritt bislang 37 Länderspiele und erzielte dabei neun Treffer. Für Bergamo kam der Defensivspieler in zweieinhalb Jahren auf 96 Pflichtspiel-Einsätze. „In den vergangenen Jahren konnte ich unglaublich viel Erfahrung auf höchstem Niveau in der Serie A sammeln. Jetzt möchte ich mich in der Bundesliga beweisen“, sagte Maehle.