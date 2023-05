Der VfL Wolfsburg will unbedingt Platz sechs verteidigen. Am Freitag eröffnet der Club beim SC Freiburg den vorletzten Spieltag der Saison. Trainer Kovac warnt vor einem schweren Auswärtsspiel.

VfL Wolfsburg will sechsten Rang vor Leverkusen behaupten

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will mit einem Erfolg beim SC Freiburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) den sechsten Tabellenrang verteidigen. Dass die Wolfsburger zwei Tage vor dem direkten Konkurrenten Bayer Leverkusen im Rennen um die Europapokal-Plätze spielen, begrüßte Trainer Niko Kovac. Das sei sehr angenehm. Die eigene Aufgabe im Breisgau bezeichnete er aber als „schweres Auswärtsspiel“.

Leverkusen spielt erst am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Mönchengladbach. In der Tabelle liegt der VfL als Sechster nur aufgrund der um einen Treffer besseren Tordifferenz vor den punktgleichen Leverkusenern. Weiter verzichten muss der VfL-Trainer auf Maxence Lacroix und Lukas Nmecha. Den Fünften aus Freiburg und Wolfsburg trennen sieben Punkte. In der Hinrunde hatte der VfL überraschend 6:0 gegen die Breisgauer gewonnen.