Maskiert und vermeintlich bewaffnet wollte eine Gruppe in einer Gemeinde in Österreich ein Musikvideo drehen. Eine besorgte Anwohner ruft die Polizei. Fündig werden sie bei ihrem Einsatz dennoch.

Ein Musikvideo-Dreh hat in einer Gemeinde in Österreich einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolbild)

Bregenz - Videoaufnahmen für einen Rap-Song haben in Österreich die Polizei auf den Plan gerufen. Eine besorgte Anwohnerin hatte sie alarmiert, als sie am Samstagabend ein Gruppe maskierter und vermeintlich bewaffneter Menschen sah.

Die Polizei rückte sofort zu dem Platz für Skater in Götzis rund 25 Kilometer südlich von Bregenz am Bodensee aus, wie sie am Sonntag berichtete. Schnell habe sich herausgestellt, dass die Anwesenden ein Musikvideo drehten.

Dennoch überprüfte die Polizei 17 Leute. Dabei seien in Fahrzeugen einige Gramm Cannabiskraut und Cannabisharz gefunden worden sowie mehrere verbotene Pyrotechnik-Artikel, eine Soft-Air-Langwaffe und ein Elektroschockgerät. Deshalb gebe es Anzeigen, so die Polizei.