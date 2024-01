Berlin - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Berlin-Gesundbrunnen fahndet die Polizei mithilfe von Videomaterial nach einem flüchtigen Autofahrer. Der Mann soll am frühen Donnerstagabend am S-Bahnhof Humboldthain einen Fußgänger erfasst und Fahrerflucht begangen haben, teilte die Berliner Polizei am Freitag mit. Der 74-Jährige starb wenige Stunden später in einem Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen nach wollte der Rentner am Donnerstag die Hochstraße in der Nähe der Bahnhofs überqueren. Währenddessen steuerte ein Linienbus aus Richtung Gerichtstraße kommend die Haltestelle an. Der Autofahrer habe den Bus noch überholen wollen und dabei mit seinem Wagen den Fußgänger erfasst. Der 74-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert, wo er regungslos liegenblieb.

Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren inneren Verletzungen in eine Klinik, wo er später starb. Der Autofahrer soll nach dem Unfall ein wenig abgebremst haben und dann Richtung Böttgerstraße davon gefahren sein. Nun fahndet die Polizei anhand der Videoaufzeichnungen aus dem Linienbus nach dem bislang unbekannten Fahrer und sucht nach möglichen Zeugen.