Erfurt - Ein seit mehreren Tagen im Internet kursierendes Video über einen Streit auf dem Erfurter Anger beschäftigt die Polizei. Zu sehen ist, wie mehrere junge Männer in Streit geraten, wobei auch ein Schlagstock und ein Messer zum Einsatz kommen. Es handle sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Vorfall von Mitte Juni, teilte die Polizei am Freitag mit. Dazu liefen bereits Ermittlungen wegen schweren Raubs und Bedrohung gegen drei 17 bis 21 Jahre alte Männer. Opfer ist demnach ein 24-Jähriger. Das Video von knapp 30 Sekunden Länge dient der Polizei nun als ein Beweismittel in dem Strafverfahren.