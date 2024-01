Erfurt - Es war die wahrscheinlich letzte Inszenierung von Guy Montavon als Generalintendant des Erfurter Theaters: Die lyrische Oper Rusalka von Antonin Dvořák und Jaroslav Kvapil erlebte am Samstag eine erfolgreiche Premiere in Erfurt. Beim langen Schlussapplaus des Publikums fehlte Montavon, der bei der Inszenierungen Regie geführt hatte. Nach seiner Beurlaubung am 19. Januar, die inzwischen wieder aufgehoben wurde, kam Montavon nicht auf die Bühne. Den Feinschliff des Stücks in den Tagen vor der Premiere hatten andere für ihn übernommen.

Die Oper, bei der es um die tragische Geschichte des Wasserwesens Rusalka geht, das ein Mensch sein will, weil es sich in einen Prinzen verliebte, lebte neben den mit viel Beifall bedachten Hauptdarstellern Ilia Papandreou (Rusalka) und Ewandro Stenzowski (Prinz) von einem originellen Konzept: Videoeffekte holten die Unterwasserwelt ins Opernhaus, das Bühnenbild bot dem Ensemble drei verschiedene Spielebenen.

Montavon war von der Stadt nach Vorlage eines Untersuchungsberichts zu Vorwürfen über mutmaßliche sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch am Erfurter Theater kurzfristig beurlaubt worden. Gegen wen sich die Vorwürfe konkret richten, ist bisher ebenso wenig bekannt wie der Umfang der Vorwürfe. Am Freitag hatte die Stadt dann mitgeteilt, die Beurlaubung sei aufgehoben. Montavon solle bis Ende der Spielzeit 2023/24 Generalintendant des Theaters bleiben. Bis dahin würde eine neue Struktur geschaffen und sein Amt entfallen.

Voraussichtlich am Mittwoch will sich der Erfurter Stadtrat damit befassen - dabei soll es auch um eine neue Organisation des Theaters gehen. Eigentlich sollte der Vertrag von Montavon, der mehrfach verlängert worden war, bis 2027 laufen.