Ebersbach-Neugersdorf - Unbekannte Einbrecher haben in einem derzeit nicht betriebenen Hotel in Ebersbach unweit der tschechischen Grenze im Dreiländereck erheblichen Sachschaden verursacht. Sie drangen während der beiden ersten Dezemberwochen in das Gebäude ein und stahlen aus dem Keller mehrere Kartons Wein sowie Bildschirme aus einem Büro, wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte. Danach brachen sie eine Sicherheitstür, 18 Zimmer und mehrere Tresore auf, die sie dort aus den Kleiderschränken gerissen hatten. Die Beschädigungen summieren sich den Angaben nach auf rund 18.000 Euro - bei etwa 1000 Euro Beute.