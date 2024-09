Sonne und blauer Himmel bestimmen das Wetter am Wochenende in Sachsen. Biergärten und Straßencafés dürften gut besucht sein.

Viel Sonne am Wochenende in Sachsen

Leipzig - Der Spätsommer zeigt sich am Wochenende in Sachsen mit viel Sonnenschein von seiner goldenen Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird schon der Freitag mit 21 bis 23 Grad zumeist sonnig. Mit einem Ostwind strömt warme Luft nach Sachsen. Vereinzelt zeigen sich Quellwolken, die sich am Abend auflösen. Im Bergland werden zwischen 17 und 21 Grad erwartet. In den Kamm- und Gipfellagen des Erzgebirges weht ein teils frischer Südostwind,

Nachdem sich morgendliche Dunst- und Nebelfelder aufgelöst haben, setzt sich das sonnige Wetter auch am Samstag und Sonntag fort. Die Temperaturen können noch einmal 24 Grad erreichen. Die neue Woche soll dann deutlich herbstlicher werden so die Experten.