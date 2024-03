Berlin/Potsdam - Sonnige Stunden erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Internationalen Frauentag am Freitag. Dabei beginnt der Tag zunächst mit vereinzeltem Nebel und verbreitet Frost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber wird es dann sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 8 und 10 Grad. In der Nacht zu Samstag bleibt es klar, gegen Morgen tritt vereinzelt flacher Dunst oder Nebel auf. Gebietsweise kommt es zu Frost, die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus 2 und 1 Grad.

Der Samstag startet verbreitet heiter und trocken. Ab Mittag ziehen im Süden Brandenburgs dichte Wolken auf, am Nachmittag und Abend wird es auch in Berlin und im Rest des Landes dicht bewölkt. Örtlich treten Schauer auf, die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 10 und 12 Grad. Nachts löst sich die Wolkendecke etwas auf, dabei bleibt es trocken. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen 1 und 4 Grad.

Am Sonntag wird laut DWD ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet, dabei bleibt es regenfrei. Die Höchsttemperaturen steigen auf Werte zwischen 11 und 15 Grad. In der Nacht zum Montag verdichtet sich die Wolkendecke wieder, lokal kommt es zu etwas Regen. Es kühlt auf Werte zwischen 3 und 6 Grad ab.