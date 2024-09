In Berlin und Brandenburg herrscht Spätsommerwetter: Der Himmel klart auf und es wird warm. Aber am Donnerstag kann es regional Schauer geben.

Viel Sonne in Berlin und Brandenburg - bis 27 Grad

Das spätsommerliche Wetter bleibt in Berlin und Brandenburg: Es bleibt sonnig und trocken. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Die sommerlichen Temperaturen halten sich weiter in Berlin und Brandenburg. Dazu wird im Tagesverlauf viel Sonnenschein erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen klettern auch Höchstwerte zwischen 25 und 27 Grad.

Nachts sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, im Norden soll sich Hochnebel bilden. Es bleibt trocken - bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad.

Am Donnerstag wird es heiter und wolkig, nachdem sich die Nebelfelder am Morgen auflösen. Es bleibt überwiegend regenfrei, am Nachmittag sind im Westen und Süden allerdings Schauer möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 25 Grad.

In der Nacht zum Freitag ziehen die Wolken größtenteils ab und es bleibt klar. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 9 und 12 Grad ab.