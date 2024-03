Viel Sonnenschein am Dienstag in Thüringen erwartet

Erfurt - Sonnig und frühlingshaft warm wird es am Dienstag in Thüringen. Nachdem in der Früh noch gebietsweise Frost zu erwarten ist, steigen die Temperaturen im Tagesverlauf bis auf 16 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dazu gibt es den ganzen Tag über viel Sonnenschein. Es weht ein leichter Ostwind. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es dann bis auf null Grad ab. Der schwache Wind hält weiter an.