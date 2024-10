Vom goldenen Oktober ist in Sachsen-Anhalt in der neuen Woche nicht viel zu spüren. Es wird zwar mild, aber auch nass.

Magdeburg/Leipzig - In Sachsen-Anhalt wird das Wetter in der neuen Woche herbstlich. Zwar seien noch einmal fast sommerliche Temperaturen von bis zu 22 Grad Celsius zu erwarten, es regnet aber immer wieder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte. Auch der Wind sei ein Thema. Auf dem Brocken im Harz werde es am Montag und in der Nacht zu Dienstag stürmen, im Flachland gebe es bis Mittwoch stark böigen Wind aus südlichen Richtungen. Die Winterjacke könne allerdings noch im Schrank bleiben - das Thermometer zeige bis zur Wochenmitte 17 bis 19 Grad an.