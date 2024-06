Kein Bußgeld und keine Verwarnung - beim „Tuning Talk“ in Uelzen will die Polizei aufklären. Es kommen viele Auto- und Motorradbesitzer.

Uelzen - Zu lockeren Fachgesprächen hat die Polizei in Uelzen Autoposer eingeladen und sich überrascht vom Andrang bei dem Testlauf gezeigt. Offiziell wurden 220 Besucher gezählt, in der Spitze waren zeitweilig etwa 150 vor Ort, an 72 Fahrzeugen wurde gemessen. Was ist erlaubt und was nicht mehr - die Frage stand im Mittelpunkt des „Tuning Talk“ am Freitagabend.

„Mein Eindruck ist sehr positiv. Dass es so viele werden, verwundert schon“, sagte Markus Lindner von der polizeilichen Arbeitsgruppe „Autoposer“ beim abendlichen Treffen, bei dem auch kostenlose Schallpegelmessungen angeboten wurden. Angesprochen waren Tuning-begeisterte Auto- und Motorradfahrer. Bei der Veranstaltung ging es den Beamten nicht um Verstöße, sondern um Prävention.

Seit geraumer Zeit mehren sich - insbesondere in den Nächten am Wochenende - Beschwerden über Lärm, wie die Polizeiinspektion Lüneburg mitteilte. Dabei fielen Autoposer wie auch Motorradfahrer in Uelzen, Lüchow, Dannenberg und Lüneburg auf.

Traurige Höhepunkte waren die tödliche Fahrt zweier junger Männer mit einem hochmotorisierten Pkw im Jahr 2022 in Dannenberg sowie ein tödlicher Verkehrsunfall eines Motorradfahrers 2023 im Bereich Bad Bevensen.