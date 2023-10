Meiningen - Mit Jürgen Loyen hat die von Skandalen geplagte Polizeischule in Meiningen nun einen neuen Leiter. Loyen wolle sich für die Aufarbeitung der Vorfälle vor seiner Amtszeit an der Schule einsetzen, hieß es am Donnerstag von einer Sprecherin der Einrichtung. Er wolle aber auch in die Zukunft schauen und präventiv wirken, so dass solche Probleme nicht mehr aufträten.

Loyen war lange Jahre Chef der Polizeiinspektion Erfurt, zuletzt arbeitete er im Innenministerium. Sein Vorgänger Günther Lierhammer ging planmäßig in den Ruhestand.

Die Polizeischule in Meiningen geriet zuletzt wegen schwerer Vorwürfe in die Schlagzeilen. Ermittlungen laufen etwa gegen ehemalige Bedienstete. Bei den Vorwürfen geht es unter anderem um den Verdacht des versuchten sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, der versuchten sexuell motivierten Nötigung und der Körperverletzung.