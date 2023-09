Berlin/Hildesheim - Volleyball-Bundesligist BR Volleys hat sich in der Saison-Vorbereitung mit dem niedersächsischen Liga-Konkurrent Helios Grizzlys Giesen zusammengetan, um die durch die EM ausgedünnten Kader auszugleichen. Beide Teams arbeiten gemeinsam in der Hildesheimer Volksbank-Arena, wie die Volleys am Dienstag mitteilten. Bei den Berlinern sind aktuell nur Nehemiah Mote, Adam Kowalski, Leon Dervisaj und Daniel Malescha verfügbar. Auch die Giesener sind wegen der Europameisterschaft nicht vollzählig. Dazu sind sowohl auf Berliner Seite (Joel Banks/Finnland) als auch bei den Grizzlys (Itamar Stein/Israel) die Cheftrainer mit ihren Nationalteams im Einsatz.

„Wir haben damit eine Trainingsgruppe von 13 Leuten, die auch die nötigen Positionen nahezu komplett abbildet, um gut in Spielformen und im 6-gegen-6 zu arbeiten“, sagte Volleys-Co-Trainer Markus Steuerwald. „Insgesamt ist das eine gute Sache und wir freuen uns, mit den Grizzlys diese Lösung gefunden zu haben.“