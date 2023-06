Berlin - Zu viele Spieler, zu wenig Geld - und vor allem wenig Zeit. Wenn Pal Dardai am Montag (16.00 Uhr) zum ersten Training von Fußball-Zweitligist Hertha BSC bittet, ist gleich eine seiner Vorstellungen für eine gute Saison-Vorbereitung hinfällig. „Man braucht sechs Wochen Zeit“, lautet eine von Dardais Prinzipien für ein sinnhaftes Einspielen. Bis zum Saisonstart in der 2. Liga Ende kommenden Monats (28. - 30. Juli) bleiben dem Ungarn nur gut vier Wochen. Es könnte also holprig werden. Zumal Dardais Fähigkeiten als Personalmanager in diesem Sommer in besonderer Weise strapaziert werden dürften.

Der Hertha-Coach wird in den ersten Tagen, möglicherweise Wochen, mit ständig wechselndem Personal und zunächst auch mit einem sehr großen Kader arbeiten müssen - keine ideale Situation. Der genaue Überblick ist schwierig, aber insgesamt gehören mehr als 30 Spieler durch den Umbruch nach dem Bundesliga-Abstieg weiterhin oder zumindest noch für einige Zeit zum Mammutkader. Die vermeintlich Besten sollen verkauft werden.

Dodi Lukebakio, Lucas Tousart, Suat Serdar, Oliver Christensen, Agostin Rogel und einige andere mehr stehen zum Verkauf - sofern sich denn potente Clubs mit Zahlungsbereitschaft finden. Interessenten kennen die klamme Lage der Hertha und werden sich inklusive Preispoker noch Zeit lassen - womöglich bis knapp vor das Ende der Wechselfrist am 1. September. Ein Transferüberschuss in deutlicher Millionenhöhe ist für die Hertha aber existenzrelevant angesichts der finanziell prekären Lage.

Doch was soll Dardai mit den vielen Verkaufskandidaten in den kommenden Wochen tun? Normal mittrainieren lassen? Einen Parallel-Kader zum Schaulaufen bilden? Der Stimmung dürfte beides nicht zuträglich sein. Die Ironie: Talente wie Jessic Ngankam oder Derry Scherhant könnte die Hertha mit satter Summe schnell loswerden, doch die Jungen sollen feste Bestandteile der Mission Wiederaufstieg sein, auf dem Hertha-Weg, der gerade solche Identifikationsfiguren braucht. Neu dabei sind in jedem Fall Gustav Christensen (FC Midtjylland), Marius Gersbeck (Karlsruher SC) und Fabian Reese (Holstein Kiel).

Das erste Testspiel ist für den kommenden Sonntag (16.00 Uhr) beim Oberligisten RSV Eintracht Stahnsdorf geplant. Weitere Testgegner sind der BFC Dynamo am 7. Juli in Berlin und die Young Boys Bern am 8. Juli in Biel. Ins Trainingslager reist Dardai mit seinem Team vom 12. bis 21. Juli nach Zell am See in Österreich. Eine Woche später startet die Zweitligasaison, der Spielplan wird von der DFL am kommenden Freitag veröffentlicht.