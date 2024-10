Berlin/Potsdam - Herbstlich und mild ist das Wetter zum Ferienstart in Berlin und Brandenburg. Die Temperaturen klettern heute auf um die 18 Grad. Viele Wolken sind am Himmel. Zeitweise regnet es leicht. Im Süden der Region bleibt es tendenziell trockener.

Nachts fallen die Temperatur auf 12 bis 10 Grad. Nach Mitternacht kommt im Nordwesten Regen auf. Ein klarer Himmel ist zum Morgen in der Südhälfte Brandenburgs möglich.

Lücken in der Wolkendecke gibt es auch morgen am ehesten im Südosten. Örtlich fällt etwas Regen, der nach Osten abzieht. Am Dienstagnachmittag kämpft sich von der Prignitz her zunehmend die Sonne durch. Es erwärmt sich auf 15 bis 19 Grad. Der Wind bläst mäßig.

Kühl, aber regenfrei verläuft die Nacht zum Mittwoch. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 4 Grad. In Bodennähe gibt es stellenweise leichten Frost bis -1 Grad. Im Verlauf bildet sich örtlich Neben und Hochnebel.

Am Mittwoch lässt sich zwischen einigen Wolken vielerorts immer wieder die Sonne blicken. Der Tag beginnt teils neblig-trüb, bleibt aber trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 16 Grad.