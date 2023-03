Viele Wolken und etwas Regen am Mittwoch in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt wird es am Mittwoch wolkig, teils stark bewölkt und leicht regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad, im Harz zwischen 8 und 11 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Dazu weht schwacher Wind.

In der Nacht zum Donnerstag wehen zunehmend stürmische Böen und teils schwere Sturmböen mit Tempo 95 auf dem Brocken. Die Nacht wird stark bewölkt mit zeitweise leichtem Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen neun und fünf Grad.