Meist bewölkt und grau zeigt sich der Winter am Wochenende in Sachsen. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt.

Viele Wolken und etwas Sonne am Wochenende in Sachsen

Mit Wolken, Nebel und auch ein wenig Sonne präsentiert sich der Winter am Wochenende in Sachsen. (Symbolbild)

Leipzig - Mit vielen Wolken, wenig Sonne und zumeist niederschlagsfrei zeigt sich der Winter am Wochenende in Sachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt die Sonne am Freitag bei maximal zwei bis vier Grad hinter einer dicken Wolkendecke verborgen. Im Bergland werden der Vorhersage zufolge minus vier bis plus ein Grad erwartet. In den Kamm- und Gipfellagen des Erzgebirges weht mitunter ein frischer Südostwind.

Bei bis zu fünf Grad wird der Samstag wolkig bis heiter und niederschlagsfrei. In der Nacht klärt es auf und es bildet sich örtlich Nebel. Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, wird der Sonntag bei bis zu fünf Grad und einem Mix von Sonne und Wolken freundlicher.