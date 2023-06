Viele Wolken und hohe Temperaturen in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Viele Wolken und hohe Temperaturen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, wird der Tag von Berlin bis in den Süden Brandenburgs überwiegend dicht bewölkt. Gebietsweise tritt Regen auf, ansonsten bleibt es trocken. Nördlich Berlins kommt es zu heiteren Abschnitten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 27 Grad. Nachts wird es weiterhin wolkig, vom Fläming bis zur Elster regnet es vereinzelt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad.

Am Mittwoch wird es zwischen Prignitz, Uckermark und Oderbruch überwiegend heiter. Dabei bleibt es trocken - bei Höchsttemperaturen zwischen 26 und 29 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sind weiterhin dichte Wolken am Himmel zu sehen. Es bleibt überwiegend regenfrei. Es kühlt auf Werte zwischen 11 und 15 Grad ab.

Der Donnerstag startet wolkig bis stark bewölkt, im Tagesverlauf wird es Richtung Uckermark eine längere Zeit heiter. Ab Nachmittag treten in der Südhälfte einzelne Schauer oder Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen um die 27 Grad. In der Nacht ziehen die Wolken zum Teil ab. Im Süden kommt es zu örtlichen Schauern oder Gewittern. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 13 und 15 Grad.