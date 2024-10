Berlin/Potsdam - Wolken und vereinzelter Regen bestimmen in der Hauptstadtregion die Aussichten zur Mitte der Woche. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es milde, aber auch feuchte Luft.

Heute ist es bei Höchsttemperaturen von 14 bis 16 Grad stark bewölkt. Vereinzelt kann es regnen. In der Nacht zum Donnerstag lockern die Wolken bei 9 bis 6 Grad etwas auf und es bleibt größtenteils trocken.

Zum Ende der Woche halten sich die Wolken weiter über Berlin und Brandenburg. Bei bis zu 14 Grad lockert es am Donnerstag vor allem im Süden etwas auf, doch die Sonne bleibt hinter den Wolken versteckt. Es soll laut DWD trocken bleiben. Am Freitag ändert sich laut Prognose an diesen Aussichten kaum etwas.