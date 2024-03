Frauen sind in vielen Bereichen der Gesellschaft benachteiligt. Zum Weltfrauentag gibt es in Bremen und Niedersachsen Veranstaltungen, um auf die Defizite hinzuweisen.

Hannover - Mit Demonstrationen und Veranstaltungen wird zum Weltfrauentag am Freitag vielerorts in Niedersachsen und Bremen auf die nach wie vor bestehende Benachteiligung von Frauen hingewiesen. Neben Kundgebungen ist in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover unter anderem eine Veranstaltung zur Frauenpolitik im Landtag (17.00 Uhr) geplant, an der auch Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) teilnimmt. Nach einem Vortrag der Journalistin und Medienforscherin Alexandra Borchardt soll es eine Diskussion geben.

Aus Sicht von Naber steht außer Frage, dass die Frauenbewegung bereits vieles errungen hat. „Aber wir sind noch immer nicht am Ziel angelangt“, sagte Naber. In vielen Bereiche wie Kultur, Politik und Wirtschaft gebe es die Gleichstellung der Geschlechter bislang nicht.

In der Region Hannover sind laut Kommunalverband eine Vielzahl an Veranstaltungen rund um den Weltfrauentag geplant. So gibt es in der Wedemark eine Frauendisco (19.00 Uhr) und in Neustadt am Rübenberge ein Konzert (20.00 Uhr).

Auch in Bremen gibt es eine Veranstaltungsreihe anlässlich des Weltfrauentags. Nach Angaben der Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau riefen in diesem Jahr erneut verschiedene Bündnisse zu Kundgebungen auf. Bis zum Ende des Monats findet eine Veranstaltungsreihe mit Vorträgen, Konzerten, Theatervorstellungen und weiteren Events statt.

Zu einem Empfang (17.00 Uhr) im Altstadtrathaus lädt das Gleichstellungsreferat der Stadt Braunschweig ein. Im Anschluss daran soll es eine Demonstration geben. In Braunschweig geht es bis zum 23. April in Konzerten, Diskussionen und Workshops an verschiedenen Orten um das Thema Sichtbarkeit.

In Göttingen ist nach Angaben der Stadt ein feministischer Aktionstag (15.30 Uhr) mit einer Demonstration, Musik und Informationsständen geplant. In der kommenden Woche soll es eine regionale Frauenberufsmesse der Agentur für Arbeit geben.