Hannover - Auch die neue Woche startet in Niedersachsen vielerorts mit Sonnenschein. Am Montag soll es in weiten Teilen des Bundeslandes viel Sonne geben bei leichter Bewölkung, wie aus einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. An der Nordseeküste soll es teils wolkig werden. Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen 22 und 26 Grad, in Ostfriesland wird es mit 19 Grad etwas kühler.