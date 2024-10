Magdeburg - Am Donnerstag stehen gleich vier Aktuelle Debatten auf der Tagesordnung im Landtag von Sachsen-Anhalt. Zunächst erinnern die Abgeordneten an die Opfer des terroristischen Überfalls in Halle vor fünf Jahren. Im Anschluss geht es um die Digitalisierung in der Verwaltung und die Lehren aus der friedlichen Revolution von vor 35 Jahren. Außerdem soll über die steigenden Beiträge für die Krankenversicherung beraten werden.

Jede Fraktion hat das Recht, sechsmal im Jahr eine Aktuelle Debatte einzureichen. Die Themen sollen dabei von allgemeinem und aktuellem Interesse sein.