In der Nacht fangen in Vetschau bei Cottbus mehrere Autos Feuer. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Vetschau - Vier Autos sind in der Nacht in Vetschau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) in Vollbrand geraten. Zudem seien bei dem Feuer in der Kleinstadt nordwestlich von Cottbus durch die Hitzeentwicklung auch weitere Autos beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Um wie viele Wagen es sich genau handelt, sei bislang unklar.

Der Brand hat laut Polizeiangaben einen Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich verursacht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.