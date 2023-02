Vier Boote in Dessau-Roßlau in Brand geraten: Hoher Schaden

Dessau-Roßlau - Im Wallwitzhafen in Dessau-Roßlau sind am Mittwochabend vier Boote in Brand geraten. Drei Boote sind dabei vollständig ausgebrannt und ein weiteres wurde beschädigt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Der Sachschaden beträgt rund 150.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.