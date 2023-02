Jena - In Jena hat es in der Nacht zum Donnerstag binnen einer halben Stunde an vier unterschiedlichen Orten gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Demnach brannten nicht weit voneinander entfernt drei Mülltonnen und ein Stapel Tageszeitungen in einer Bushaltestelle. Die Gesamtschadenshöhe war zunächst nicht bekannt.