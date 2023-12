Kirchberg - Bei einem Unfall mit einem Kleinbus sind am Mittwoch in Kirchberg (Landkreis Zwickau) vier Kinder und ein Busfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, stieß ein Bus aus noch ungeklärter Ursache gegen ein Vordach und kam anschließend an einer Hauswand zum Stehen. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt sieben Schulkinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren. Die verletzten Kinder und der 73-jährige Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.