Vier Lotto-Millionäre im ersten Halbjahr in Sachsen

Im ersten Halbjahr gab es in Sachsen vier Gewinne in Millionenhöhe. (Archivbild)

Leipzig - Im ersten Halbjahr 2025 haben in Sachsen vier Lottospielerinnen und Lottospieler das geschafft, wovon viele träumen: Sie haben einen Gewinn in Millionenhöhe erzielt. Damit war die Zahl der Spitzengewinne in den ersten sechs Monaten etwas niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. 2024 hatte Sachsenlotto bis Mitte des Jahres sieben neue Lotto-Millionäre gemeldet.

Von den vier Großgewinnern in diesem Jahr kamen zwei aus der Landeshauptstadt Dresden, einer aus Leipzig und einer aus Nordsachsen. Einer der Dresdner Glückspilze gewann im Mai mit sechs Richtigen im klassischen Zahlenlotto „6 aus 49“ gut 3,2 Millionen Euro. Mitte März knackte eine Dresdnerin den Jackpot in der Zusatzlotterie „Spiel 77“ und konnte sich über knapp 1,6 Millionen Euro freuen.

9,5 Millionen Euro für Leipziger

Die beiden anderen Gewinner aus Leipzig und Nordsachsen waren dagegen bei derselben Lottoziehung im Februar erfolgreich. Der Leipziger knackte den Jackpot und erzielte mit 9,5 Millionen Euro einen der zehn höchsten Gewinne in Sachsen bisher. Der Tipper aus Nordsachsen konnte sich mit seinen sechs Richtigen im zweithöchsten Gewinnrang über 2,2 Millionen Euro freuen.

Im gesamten Jahr 2024 waren in Sachsen zwölf Lottospielerinnen und Lottospieler zu Millionären geworden. Das waren doppelt so viele wie 2023.