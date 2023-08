Suhl - Vier Polizisten sind bei einer Festnahme in Suhl von einem 20-Jährigen mit Pfefferspray verletzt worden. Zuvor habe er den Beamten mit einem Messer gedroht, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach sollten die Polizisten am Sonntagabend einen Haftbefehl gegen den 20-Jährigen vollstrecken. Sie trafen ihn in einer Wohnung an, in der er zunächst den Polizisten mit einem Messer drohte. Er legte es weg, als den Angaben zufolge die Beamten mit der Nutzung der Schusswaffe drohten. Daraufhin nahm er ein Pfefferspray und sprühte es in Richtung der Polizisten. Sie erlitten leichte Verletzungen, waren aber laut Polizei weiterhin diensttauglich. Die Polizisten nahmen den Mann dann fest.

Der 20-Jährige muss sich nun ebenfalls wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Er soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Warum der Mann festgenommen werden sollte, ist bislang nicht bekannt.