Dresden - Vier Kinder aus der katholischen Kirchengemeinde St. Raphael in Colditz reisen im Januar als Sternsinger nach Berlin und besuchen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Mädchen und Jungen wurden ausgelost und vertreten mit Pfarrer Andreas Leuschner das Bistum Dresden-Meißen beim Sternsinger-Empfang, wie das Bistum am Donnerstag mitteilte. Insgesamt 108 Königinnen und Könige aus allen 27 deutschen Diözesen reisen den Angaben zufolge Anfang Januar nach Berlin. Die Kinder sammeln beim Dreikönigssingen Spenden, das Motto lautet „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“.