Bochum - Fünf Tore gegen den Barça-Frust: Der FC Bayern München hat den VfL Bochum klar besiegt und nach dem 1:4 beim FC Barcelona für ein wenig Beruhigung gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gewann beim Tabellenletzten locker mit 5:0 (2:0). Durch den Erfolg bleiben die Bayern in der Fußball-Bundesliga Tabellenführer.

Vor 26.000 Zuschauern im ausverkauften Ruhrstadion erzielten Michael Olise (16. Minute), Jamal Musiala (26.), Harry Kane (57.), Leroy Sané (65.) und Kingsley Coman (71.) die Tore für den klar überlegenen Rekordmeister. Die vor allem in der zweiten Hälfte überforderten Bochumer warten auch unter den Interimstrainern Markus Feldhoff und Murat Ural weiter auf den ersten Saisonsieg.

Früher Schreckmoment für die Bayern

Im Vergleich zur Champions-League-Demütigung in Katalonien baute Kompany sein Team auf drei Positionen um. Defensivmann Konrad Laimer sowie die beiden Offensiv-Zauberer Musiala und Coman rückten für Raphaël Guerreiro, Thomas Müller und Serge Gnabry in die Startelf.

Nur der Beginn des Spiels gelang jedoch nicht, wie sich das der Bayern-Coach vorgestellt hatte. Früh mussten die Münchner einen Schreckmoment überstehen. Nach einem langen Ball legte VfL-Stürmer Moritz Broschinski das Spielgerät am heraus geeilten Bayern-Keeper Manuel Neuer vorbei. Nur ein beherzter Sprint und guter Körpereinsatz von Innenverteidiger Minjae Kim, der den Ball knapp vor dem Tor klärte, verhinderten den frühen Rückstand (8.).

Bochum trat engagiert auf, verwickelte die Bayern in viele Zweikämpfe und stellte die Münchner damit in der Anfangsphase durchaus vor Probleme. In Führung ging der Favorit trotzdem. Olise zirkelte einen Freistoß sehenswert über die Mauer in die rechte Ecke. VfL-Torwart Patrick Drewes konnte nur hinterherschauen.

Musiala trifft per Kopf

Die Bayern ließen den Ball nun besser laufen und kontrollierten das Spiel. Den großen Glanz strahlten sie dabei zunächst nicht aus, doch es reichte. Erneut ein Freistoß brachte das 2:0 - diesmal mit einer Variante. Joshua Kimmich hob den Ball vom rechten Strafraumreck an den kurzen Pfosten, wo der nicht gerade für seine Kopfballstärke bekannte Musiala unbedrängt ins Tor köpfte. Kane (30.) und Musiala (40.) hatten noch vor der Pause weitere Abschlüsse aus aussichtsreicher Position, zielten jedoch nicht genau genug.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Bochum noch einmal kurz auf. Bei einem scharf aufs Tor gezogenen Freistoß von Maximilian Wittek war Neuer mit den Fäusten zur Stelle. Ansonsten fehlten dem VfL Genauigkeit am Strafraum und individuelle Klasse.

Die Bayern spielten ihre technische Überlegenheit dagegen nun unerbittlich aus. Ein Coman-Treffer zählte wegen einer Abseitsposition noch zurecht nicht, beim 3:0 von Kane gab es dann nichts zu beanstanden. Spätestens nach dem Tor des englischen Superstürmers war die Partie entschieden.

Nun klappte alles. Der eingewechselte Sané erzielte mit einem sehenswerten Schlenzer das vierte Münchner Tor, der fünfte Treffer von Coman - ebenfalls aus der Distanz - war sogar noch schöner.