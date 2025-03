Vier Teslas in Berlin in Brand

Berlin - Vier Autos der Marke Tesla haben in der Nacht in Berlin gebrannt und drei weitere Autos sind in dem Geschehen beschädigt worden. Ob die vier Brände, die in einem Zeitraum von etwa einer halben Stunde passierten, in einem direkten Zusammenhang stehen, ist nach Angaben der Polizei bislang unklar, ebenso die Brandursache.

Das erste Auto habe im Bezirk Treptow-Köpenick Feuer gefangen. Zwei dort geparkte Autos hätten ebenfalls Schaden genommen, hieß es weiter. Wenig später brannten schließlich drei weitere Autos in verschiedenen Straßen in Steglitz-Zehlendorf - ein weiteres nahm Schaden.

Die Feuerwehr löschte die Brände, wie die Polizei mitteilte. In dem Geschehen sei niemand verletzt worden. Der Polizeiliche Staatsschutz übernehme nun die Ermittlungen, hieß es.