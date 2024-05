Dresden - Vier Menschen haben bei einer Kollision auf der Autobahn 4 am Montagnachmittag Verletzungen erlitten. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte, hatte ein auf der linken Spur in Richtung Görlitz fahrendes Wohnmobil nahe der Anschlussstelle Hermsdorf einen Reifen verloren. Ein dahinter fahrendes Auto bremste, ein weiterer Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das bremsende Auto auf. Dieses wurde durch den Aufprall auf die rechte Fahrspur geschleudert, wo es mit einem Laster kollidierte. Die Fahrer und Beifahrer der beiden Autos wurden bei dem Unfall verletzt, in Lebensgefahr schwebten sie aber nicht.

Um die Verletzten in umliegende Krankenhäuser zu transportieren, war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn wurde für etwa zwei Stunden gesperrt. Der Sprecher bezifferte den entstandenen Sachschaden auf rund 19.000 Euro.