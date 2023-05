Vier Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus

Limbach-Oberfrohna - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) sind vier Menschen verletzt worden. Aus bisher unbekannter Ursache hatte das Dachgeschoss am Freitagvormittag Feuer gefangen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Alle vier Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen.

Ein 24-Jähriger, eine 26 Jahre alte Frau und eine 78-Jährige erlitten eine Rauchgasvergiftung. Eine 55 Jahre alte Bewohnerin wurde schwer verletzt und nach Angaben des Sprechers mit einem Rettungshubschrauber in einer Klinik gebracht. Weitere Details sowie die Schadenhöhe waren zunächst nicht bekannt.