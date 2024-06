Vier Verletzte bei Brand in Pension in Steina

Pulsnitz - Bei einem Brand in einer Pension in Steina (Landkreis Bautzen) haben vier Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten. Der Brand in der Hauptstraße wurde der Polizei gegen Mitternacht gemeldet, wie diese am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Verletzten - zwei Gäste, die Hauseigentümerin und ein Feuerwehrmann - kamen in ein Krankenhaus.

Sowohl das genauere Geschehen als auch die Brandursache waren zunächst unklar. Die Feuerwehr habe die direkten Löscharbeiten beendet, hieß es am Morgen. Einsatzkräfte waren noch mit der Belüftung des Gebäudes beschäftigt. Der entstandene Sachschaden liege bei 500.000 Euro.