Hildesheim - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L485 in Hildesheim sind vier Menschen leicht verletzt worden. Zu dem Crash kam es, als eine 40 Jahre alte Frau am Freitagabend mit ihrem Wagen an einer Kreuzung abbog. Dabei stieß sie mit dem Wagen einer entgegenkommenden 44-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrerinnen sowie zwei minderjährige Beifahrer leicht verletzt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.