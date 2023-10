Flammen schlagen in der Nacht durchs Dach und fast 200 Einsatzkräfte versuchen ihrer Herr zu werden: Ein heftiges Feuer ist in einer Gießerei im Saale-Holzland-Kreis ausgebrochen. Vier Menschen werden verletzt und der Brand könnte weitere Folgen haben.

Silbitz - Ein Feuer in einer Gießerei im Saale-Holzland-Kreis hat zu einem Großeinsatz für Feuerwehr und andere Helfer geführt. Insgesamt seien 179 Feuerwehrleute und andere Retter vor Ort, teilte das Landratsamt am Freitag mit. Vier Menschen seien verletzt und laut Polizeiangaben ins Krankenhaus gebracht worden. Zu dem Brand in der Anlage in Silbitz sei in der Nacht zu Freitag im Bereich eines Schmelzofens gekommen. Das Feuer griff demnach großflächig auf eine Produktionshalle über. Die genaue Brandursache sei derzeit noch nicht bekannt, so das Landratsamt.

Das Feuer war am Freitagvormittag zwar unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Die Löscharbeiten müssten über mehrere Einsatzabschnitte verlaufen. Aktuell seien etwa noch Glutnester zu löschen, so das Landratsamt am Freitagvormittag.

Anwohner und Vorbeifahrende seien aufgefordert, auf Grund der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Umweltamt prüfe mögliche Folgen für die Natur, hieß es weiter.

Der Gefahrenbereich sei weiträumig abgesperrt worden. Zeitweise wurden auch die angrenzende Bahnlinie und eine nahe gelegene Landstraße gesperrt. Mittlerweile sei der Verkehr wieder frei gegeben.

Die Polizei geht bislang von einem Schaden in Millionenhöhe aus.