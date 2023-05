Seesen - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe Seesen im Landkreis Goslar sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. An dem Unfall auf der Autobahn in Richtung Hamburg zwischen dem Rastplatz Harz-Ost und der Anschlussstelle Rhüden seien am Dienstag zwei Lastwagen und ein Personenwagen beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Autoinsassen seien schwer, die beiden Lastwagenfahrer leicht verletzt worden. Die Unfallursache sowie Alter und Geschlecht der Verletzten waren zunächst unklar. Die Autobahn wurde in Richtung Hamburg gesperrt.