Berlin - Ein Autofahrer hat in Berlin-Grunewald die Kontrolle über seinen Wagen verloren und mehrere Autos demoliert sowie an einer Tankstelle Schaden angerichtet. Drei Männer im Alter von 26, 34 und 35 Jahren, die sich in dem Wagen befanden, sowie eine 62-Jährige wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der 34-Jährige musste mit Verletzungen am Kopf zur stationären Behandlung dort bleiben.

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer des Unglückswagens unerkannt entkommen konnte. Nach Berichten von Augenzeugen soll er mit dem Auto am Freitagabend mit hoher Geschwindigkeit auf dem Kurfürstendamm in Richtung Hubertusallee unterwegs gewesen und am Rathenauplatz gegen einen Wagen gekracht sein, der wegen einer roten Ampel warten musste.

Als der Mann versuchte zu flüchten, stieß sein Fahrzeug gegen das Auto der 62-Jährigen, die gerade auf die Kreuzung auffahren wollte und schob ihr Fahrzeug gegen einen weiteren Wagen. Die Frau verletzte sich an Kopf und Hüfte. Anschließend soll der beschädigte Unfallwagen die Fahrt auf dem Gehweg fortgesetzt haben, wobei er noch gegen zwei Straßenbäume prallte und die Reinigungsanlage einer Tankstelle beschädigte. Dann sei der Wagen auf die Seite gekippt und liegengeblieben.

Polizei stellt Luxusartikel sicher

Die drei Männer, die sich in dem Auto befanden, standen laut Polizei augenscheinlich unter Einfluss von Alkohol. Die Atemalkoholkontrolle des 26-Jährigen ergab den Angaben zufolge einen Wert von fast zwei Promille. Er hatte zunächst noch versucht zu flüchten, wurde aber von einem Passanten festgehalten.

Schachteln mit Luxusartikel, die er bei sich hatte, wurden sichergestellt. Bei allen drei Verdächtigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der 35-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Der Unfallwagen wurde sichergestellt. Es sei hoher Sachschaden entstanden, hieß es.