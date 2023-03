Tharandt - Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos in Tharandt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind mehrere Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Ein 87 Jahre alter Mann sei am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, erklärte die Polizei am Sonntag. Ein erstes entgegenkommendes Auto habe noch ausweichen kommen, ein zweites sei frontal mit dem Wagen des 87-Jährigen zusammengestoßen. Auch die Fahrerin eines weiteren Autos habe nicht rechtzeitig reagieren können und sei in die Unfallstelle gefahren. Der 87 Jahre alte Mann und dessen 85 Jahre alte Frau wurden den Angaben zufolge schwer verletzt. Zwei weitere Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen.