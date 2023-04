Dresden - Bei einem Unfall in der Dresdner Südvorstadt sind am Samstagabend vier Menschen verletzt worden. Ein 38-Jähriger kollidierte mit seinem Auto beim Linksabbiegen an einer Kreuzung mit dem Auto eines 41-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurden der 41-Jährige und eine Mitfahrerin im Auto des 38-Jährigen schwer verletzt. Der 38-Jährige und ein weiterer Siebenjähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 35 000 Euro.