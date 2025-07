Schreck auf der Heimreise von der Klassenfahrt: Ein Reisebus aus Brandenburg wird auf Rügen in einen Unfall verwickelt.

Bergen auf Rügen - Beim Unfall eines Reisebusses mit etwa 60 Schülern aus Brandenburg an Bord sind auf der Insel Rügen vier Menschen leicht verletzt worden - darunter eine Lehrerin und zwei Schüler. Nach Angaben der Polizei nahm möglicherweise eine Autofahrerin dem Bus am Morgen in der Stadt Bergen die Vorfahrt. Auch die 75-Jährige wurde demnach leicht verletzt.

Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Zum genauen Hergang des Unfalls gab es zunächst keine Angaben. Gegen Mittag konnte der Bus demnach die Heimfahrt fortsetzen. Auch die beiden leicht verletzten Schüler seien an Bord, sagte eine Polizeisprecherin. Die Lehrerin sei zunächst noch in Bergen medizinisch versorgt worden.