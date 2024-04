Zwickau - Kurzzeitig vereiste Fahrbahnen haben am Samstagabend auf der A72 und A4 im Landkreis Zwickau zu mehreren Unfällen geführt, bei denen vier Menschen verletzt wurden. Die Autos seien aufgrund von Schnee, Hagel und Starkregen von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanken gekracht, sagte eine Polizeisprecherin. Auf der A72 zwischen den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Hartenstein wurde ein Mensch schwer verletzt. Er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem Unfall mit zwei Autos auf der A4 in Höhe der Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal wurden drei Menschen leicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Bei den beiden Unfällen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 110.000 Euro.